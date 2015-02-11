Греція шантажує Євросоюз кредитами Росії і Китая

Греція виставила нові умови Євросоюзу щодо своїх боргів. Заступник глави грецького МЗС Нікос Хоунтіс, виступаючи по радіо у вівторок, 10 лютого, заявив, що Росія і Китай можуть надати Афінам фінансову допомогу, передає DW.

Читайте такожГреція попросила у Німеччини репарацій, їй відмовили"Пропозиції лежать на столі. Ми обговорюємо", - повідомив він. За словами Хоунтіса, мова йде про "економічну допомогу" та "інвестиційні можливості", які були запропоновані новому грецькому уряду незабаром після виборів. "Ми про це не просили", - уточнив заступник глави МЗС.

У той же день міністр закордонних справ Греції Нікос Коціас, виступаючи в Берліні перед початком зустрічі з його німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмайєром, заявив, що Греція хоче європейського рішення і просить сприймати її як рівного партнера, але шукає альтернативний спосіб підтримати соціальну справедливість і розвиток. "Сподіваюся, Європа розуміє, що вона - наш фаворит", - підкреслив Коціас.

Читайте такожУ Греції до березня можуть закінчитися гроші - BloombergРаніше міністр оборони Греції Панос Камменос, виступаючи в телеефірі, попередив, що в разі провалу переговорів з приводу грецького боргу з європейськими партнерами його країна перейде до "плану Б" для пошуку фінансування з інших джерел. "У кращому випадку це можуть бути США, це може бути Росія або Китай, або інші країни", - сказав Камменос.

У середу, 11 лютого, глава МЗС Греції Нікос Коціас відправиться в Москву для зустрічі з Сергієм Лавровим.