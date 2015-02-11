Держборг Японії за рік зріс на $100 млрд

Державний борг Японії до кінця 2014 року становив 1,03 квадрильйона ієн (близько 8 трильйонів 654 мільярдів доларів), перевищивши показники 2013 року на 11,9 трильйона ієн (близько 100 мільярдів доларів), повідомило міністерство фінансів країни на своєму офіційному сайті, передає РИА Новости.

Таким чином, на кожного жителя країни, включаючи грудних дітей, умовно припадає 8,11 мільйона ієн (близько 68 тисяч доларів).

У доповіді ОЕСР, оприлюдненій у кінці минулого року, йдеться, що державний борг Японії дорівнює 230% ВВП.

Близько 40% видатків державного бюджету Японія покриває за рахунок випуску цінних паперів. Для оздоровлення фінансової ситуації в квітні минулого року Японія підвищила споживчий податок з 5% до 8%. Як очікується, в квітні 2017 року споживчий податок буде знову підвищено до 10%.

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У четвер уряд Японії подасть до парламенту проект бюджету на новий 2015 фінансовий рік, який почнеться 1 квітня цього року, на рекордну суму 96,3 трильйона ієн (809,2 мільярда доларів).

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Проект передбачає, що дефіцит бюджету буде покритий, як і в попередні роки, за рахунок випуску держпаперів, проте, як очікується, уряд зуміє скоротити емісію цінних паперів у новому фінансовому році до рівня в 36,86 трильйона ієн - 309,7 мільярда доларів (в поточному фінансовому році випуск державних облігацій становив 41,25 трильйона ієн - 346,63 мільярда доларів).