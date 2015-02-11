Рубль різко обвалився напередодні переговорів у Мінську

Середньозважений курс долара до рубля на торгах 11 лютого розрахунками "завтра" на єдиній торговельній сесії (ЕТС) ММВБ, за яким встановлюється офіційний курс ЦБ, на 11.30 мск збільшився на 61,16 копійки, склавши 66,0585 рубля, передає ПРАЙМ.

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Нагадаємо, 11 лютого в Мінську повинні відбутися переговори в "нормандському форматі" щодо врегулювання ситуації на сході України. Ніхто не впевнений, що успіх на переговорах може бути досягнутий. Президент США Барак Обама попередив Путіна, якщо він не прийме мирний план врегулювання ситуації, про можливе постачання оборонного озброєння в Україну. Крім військової допомоги Україні, Захід розглядає як важіль тиску на Росію і посилення санкцій.

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