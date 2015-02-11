НБУ хоче зобов'язати банки розкрити інформацію про кінцевого власника

Про це повідомив директор департаменту реєстраційних питань і ліцензування НБУ Леонід Антоненко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За його словами, проект одержав підтримку Світового банку і президента України Петра Порошенка, який, у свою чергу, вніс законопроект на розгляд парламенту.

«Суть ідеї дуже проста. Ми вимагаємо розкриття всіх акціонерів у ланцюжку структури власності банку аж до останньої фізичної особи. Виняток робимо лише для іноземних публічних компаній, акції яких обертаються на кваліфікованих біржах, що задовольняють вимогам НБУ», - написав Антоненко.

Він пояснив, що в рамках чинного законодавства банку достатньо мати 11 акціонерів, яким належить рівна кількість акцій банку, щоб приховати від громадськості їхні імена.

«Нові вимоги до розкриття інформації - справжня революція в розкритті інформації про власників юридичних осіб. Цей захід залишає далеко позаду минулорічне законодавство про розкриття бенефіціарних власників юридичних осіб», - додав Антоненко.

Також він повідомив, що наглядова комісія НБУ вперше в своїй історії позбавила права голосу двох бенефіціарів одного з банків, які придбали опосередковану істотну участь в банку без узгодження з НБУ.

«Революційний характер цього заходу полягає в тому, що між цими бенефіціарами не було формального зв'язку. Вони були визнані групою на основі такої ефемерної категорії як єдність їхніх економічних інтересів. Ця категорія була запозичена українським правом із європейського законодавства й ніколи раніше не використовувалася в наглядовій практиці регулятора за призначенням», - зазначив Антоненко.

За його словами, ці акціонери довели банк до введення в нього тимчасової адміністрації, при цьому вкладники і Фонд гарантування вкладів були позбавлені можливості подати позов до власника банку, оскільки в банку формально не було таких.

«На папері їх (власників) було дуже багато, щоб можна було формально визнати кого-небудь із них особою, яка повинна нести відповідальність. Ми розшукали цю парочку й поклали на них персональну відповідальність за те, що сталося з банком. Вперше в історії регулятора», - підкреслив Антоненко.

Також чиновник пообіцяв, що інформація про структуру власності банків не видалятиметься з сайту НБУ після змін, що відбулися в ній, і нові структури з'являтимуться на додаток до колишніх. «Наступний крок - створення інтерактивної публічної бази даних прямих і опосередкованих акціонерів українських банків. Робота в цьому напрямку вже ведеться. Результат - не за горами!», - пообіцяв Антоненко.

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Як повідомляв УНІАН, на початку цього року Національний банк України повідомив, що в рамках змін до законодавства має право оприлюднювати інформацію про банки, які отримали рефінансування, і про їх реальних кінцевих власників. Дані публікуватимуться на регулярній основі.