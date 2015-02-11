Прострочення росіян за кредитами зросло до рекорду за 2 роки

Рівень простроченої заборгованості росіян за кредитами в січні 2015 року становив 16,58% проти 15,66% в грудні, обсяг простроченої заборгованості збільшився за місяць з 8,3% до 8,5% і склав 775 мільярдів рублів, свідчать дані Об'єднаного кредитного бюро (ОКБ), пише Прайм.

Найшвидше зростання прострочення спостерігалося в сегменті незабезпечених кредитів. Прострочена заборгованість за кредитами готівкою збільшилася на 1,16 відсоткового пункту і досягла значення 18,5%. Заборгованість за кредитними картками зросла на 0,84 процентного пункту - до 14,99%.

Сильне зростання також показав сегмент автокредитів, прострочення в ньому зросло на 0,77 відсоткового пункту і досягло значення 10,9%. Досить відчутно погіршилася і платіжна дисципліна іпотечних позичальників, рівень простроченої заборгованості яких зріс на 0,5 процентного пункту - до 3,48%.

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За словами гендиректора ОКБ Даніеля Зеленського, прискорення темпів зростання простроченої заборгованості пов'язано з різким скороченням кредитування з боку банків. "За позитивного сценарію темпи зростання збережуться на рівні 2014 року, а якщо приросту нових позичальників буде недостатньо для виправлення ситуації, то погані борги продовжать накопичуватися на балансах банків", - зазначив він.

По-друге, великий вплив на ріст простроченої заборгованості надасть підвищення рівня безробіття, падіння реальних доходів населення і зростання інфляції. За оцінками ОКБ, в першу чергу складнощі з обслуговуванням поточних кредитних зобов'язань почнуть відчувати позичальники, у яких два і більше кредитів.

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Січневе зростання рівня заборгованості стало рекордним за останні 2 роки. Ще один великий стрибок був зафіксований у березні 2014 року, коли рівень прострочення збільшився відразу на 0,84 процентного пункту. В цілому за перші 6 місяців минулого року загальне прострочення зазнало активного зростання і збільшилося на 1,87%. У другому півріччі темпи зростання сповільнилися приблизно в два рази і становили 0,75%.