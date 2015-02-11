Казахстан занурився в кризу: урізає бюджет, створює резерв, заморожує генплани

11 лютого 2015 року за підсумками розширеного засідання уряду президент Республіки Казахстан Нурсултан Назарбаєв озвучив ряд ключових доручень уряду, парламенту, держорганам та органам місцевої виконавчої влади, передає BNews.kz.

Основні з них:

- скоротити витрати республіканського бюджету на 2015 рік на 700 млрд тенге, або на 10%, без урахування соцзобов'язань.

- вжити заходів щодо надання додаткової тенгової ліквідності та активізувати роботу щодо дедоларизації

- доповнити програму «Нурли жол» новими антикризовими заходами

- уряд повинен створити резерв для прийняття термінових оперативних заходів в обсязі 250 млрд тенге (приблизно 1,35 млрд дол.)

- у кожному регіоні розробити програми сприяння зайнятості

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- знизити темпи нового будівництва, нових ініціатив, але завершити все почате будівництво в соціальній сфері

- скоротити витрати на ювілейні заходи за рахунок бюджету, розглянути можливість скорочення витрат на великі заходи

Крім того, через російський демпінг Назарбаєв заявив, що казахстанські товари необхідно направити на ринки більшого попиту.

«Промислові підприємства зараз відчувають цю кон'юнктуру, російську. І який висновок роблять? По-перше, диверсифікувати, по-друге, шукати інші ринки. Треба врахувати це, повернути більше товарів туди, де ми можемо продавати. Це на майбутнє хороший тренінг. Всі повинні задуматися зараз. Це стосується всіх», - підкреслив президент РК.

І ще одна теза:

Назарбаєв вважає, що казахстанці повинні самі оплачувати кефір і булочки своїм дітям-школярам, передає zakon.kz.

«Також щодо харчування дітей у школах. Що батьки не можуть забезпечити своїй дитині харчування? Ми всі вчилися, на кишенькові витрати давали, на перервах булочку і кефір купували і жили на цій справі. Держава повністю на себе бере освіту, викладачів, підручники, школи, але на цю справу (забезпечення школярів харчуванням) батьки повинні витратити. Тому тут давайте розумно підійдемо. Не просто взяти і відрізати все - диференційовано, як говориться», - сказав Назарбаєв.

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