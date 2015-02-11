Мінфін очікує перший транш за новою програмою МВФ вже в березні

Україна розраховує одержати перший транш кредиту за новою програмою співпраці з ключовим кредитором – Міжнародним валютним фондом - вже у березні поточного року, повідомив УНІАН перший заступник міністра фінансів України Ігор Уманський.

«Переговори з місією МВФ перебувають на завершальній стадії. Ми розраховуємо закінчити роботу до кінця тижня, а, можливо, і сьогодні (11 лютого - УНІАН). Якщо ми встигнемо виконати всі попередні умови, то на початку березня вже можемо розраховувати на отримання коштів», - сказав Уманський.

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Він відзначив, що на даний момент Україна і МВФ узгоджують 4 блоки питань. «Ми поки не озвучуємо, які саме це питання, поки ведуться дискусії. Поки переговори тривають», - сказав Уманський, додавши, що йдеться, зокрема, про політичні рішення і готовність керівництва країни ухвалити ці політичні рішення.

Раніше міністр фінансів України Наталія Яресько відзначала, що переговори з МВФ можуть завершитися протягом кількох днів, а нова програма передбачатиме істотні зміни до держбюджету, які будуть внесені на розгляд парламенту до 15 лютого.

Як повідомляв УНІАН, Україна і МВФ підписали двосторонню програму співпраці обсягом 17 млрд дол. у квітні 2014 року. Протягом 2014 року Україна одержала від МВФ два транші кредитних коштів обсягом 4,6 млрд дол.

З 8 січня в Києві працює місія МВФ, завданням якої початково була оцінка поточної економічної ситуації. У середині січня влада України подала до МВФ заявку на формування і підписання нової програми кредитування економіки з використанням механізму розширеного фінансування (EFF) терміном на 4 роки. Керівництво Фонду позитивно сприйняло прохання України.

Остаточне рішення про нову програму має прийняти Рада директорів МВФ. Сума кредитування не озвучується. Водночас з джерел, близьких до переговорів, стало відомо, що МВФ спільно з країнами-донорами обговорюють можливість надання Україні загального пакету фінансової допомоги обсягом до 40 млрд дол.