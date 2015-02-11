Заради кредиту МВФ Україні доведеться внести значні зміни до бюджету

Нова кредитна програма Міжнародного валютного фонду, місія якого перебуває в Україні з 8 січня, передбачатиме великі зміни до чинного бюджету, які необхідно внести до 15 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила міністр фінансів України Наталія Яресько перед розширеним засіданням уряду.

"Частина цього (переговорів з МВФ - УНІАН) - зміни бюджету, які ми повинні робити. Там є різні маленькі і деякі великі зміни. Тільки-но внесемо зміни до бюджету - все стане публічним", - сказала Яресько.

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Також міністр зазначила, що переговори знаходяться на завершальній стадії, і можуть завершитися упродовж двох днів.

При цьому вона не уточнила, чи передбачатимуть поправки до бюджету зростання тарифів на енергоносії і підвищення пенсійного віку.

«Всі хочуть говорити, що буде. Знатимемо, що буде, тільки-но закінчимо ці переговори. Останні питання, я думаю, що ми вирішимо днями», - сказала Яресько.Як повідомляв УНІАН, Україна розраховує отримати перший траншкредиту за новою програмою співпраці з ключовим кредитором - Міжнародним валютним фондом - вже в березні поточного року.