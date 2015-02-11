Золото дорожчає в очікуванні надзвичайного засідання Єврогрупи

На світових торгах в середу, 11 лютого, ціна на золото зростає на тлі очікування інвесторами засідання Єврогрупи, передає ПРАЙМ.

Так, квітневий ф'ючерс на золото на нью-йоркській біржі Comex вже подорожчав на 5,1 долара, або на 0,41%, - до 1237,30 долара за тройську унцію. Вартість березневого ф'ючерсу на срібло на Comex зросла на 0,93% - до 17,03 долара за тройську унцію.

Читайте такожГреція шантажує Євросоюз кредитами Росії і КитаюВ середу, 11 лютого, відбудеться надзвичайне засідання Єврогрупи, на якому, як очікується, Греція виступить з пропозицією укласти проміжну угоду щодо фінансування країни. Заяви міністра фінансів Німеччини Вольфганга Шойбле про відсутність планів щодо обговорення даного питання розвіяли очікування про можливе укладення проміжної угоди.

Читайте такожГреція попросила у Німеччини репарацій, їй відмовилиАналітики вважають, що існує велика кількість ризиків щодо ситуації в Греції, але прогнозують досягнення компромісу між сторонами.