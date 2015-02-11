Гривня на міжбанку знизилася до 26,10 за долар

У середу, 11 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку знизилися до 25,45/26,10 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За словами співбесідника агентства, на ринку поступово вирівнюються попит і пропозиція, але великих обсягів операцій немає.

Котирування гривні до євро перебувають на рівні 28,80/29,50 грн/євро, до російського рубля – 0,3840/0,3940 грн/рубль.

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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 12:30 становив 25,5178 грн/дол., на цю годину було укладено 25 угод, обсяг торгів становив 19,42 млн дол.