Гривня на міжбанку знизилася до 26,10 за долар
13:01, 11 лютого 2015Фінанси
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Котирування гривні щодо євро на рівні 28,80/29,50 грн/євро
Середньозважений курс гривні становив 25,5178 грн/дол / Фото УНІАН
У середу, 11 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку знизилися до 25,45/26,10 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.
За словами співбесідника агентства, на ринку поступово вирівнюються попит і пропозиція, але великих обсягів операцій немає.
Котирування гривні до євро перебувають на рівні 28,80/29,50 грн/євро, до російського рубля – 0,3840/0,3940 грн/рубль.
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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 12:30 становив 25,5178 грн/дол., на цю годину було укладено 25 угод, обсяг торгів становив 19,42 млн дол.
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