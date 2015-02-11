Рада у п'ятницю може заслухати доповідь міністра фінансів про переговори з МВФ

13:19, 11 лютого 2015
Фінанси
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Це буде зроблено в тому випадку, якщо меморандум між Україною і МВФ буде узгоджено.

Депутаты приглашают Яресько выступить в Раде / Фото УНИАН

У п'ятницю на Годині запитань до уряду пропонується заслухати міністра фінансів Наталію Яресько щодо переговорів з Міжнародним валютним фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала під час брифінгу депутат від “Народного фронту” Вікторія Сюмар, відповідаючи на запитання журналістів, чи погодила вже коаліція, кого і з яких питань парламент заслуховуватиме в п'ятницю на Годині запитань до уряду.

Читайте такожЗаради кредиту МВФ Україні доведеться внести значні зміни до бюджету“Так. Є пропозиція заслухати міністра фінансів у зв'язку з переговорами з Міжнародним валютним фондом. Але очевидно, що це буде зроблено в тому разі, якщо все ж таки меморандум буде погоджено”, - сказала депутат. Вона зауважила, що зараз це питання узгоджується.

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