Рада у п'ятницю може заслухати доповідь міністра фінансів про переговори з МВФ

У п'ятницю на Годині запитань до уряду пропонується заслухати міністра фінансів Наталію Яресько щодо переговорів з Міжнародним валютним фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала під час брифінгу депутат від “Народного фронту” Вікторія Сюмар, відповідаючи на запитання журналістів, чи погодила вже коаліція, кого і з яких питань парламент заслуховуватиме в п'ятницю на Годині запитань до уряду.

Читайте такожЗаради кредиту МВФ Україні доведеться внести значні зміни до бюджету“Так. Є пропозиція заслухати міністра фінансів у зв'язку з переговорами з Міжнародним валютним фондом. Але очевидно, що це буде зроблено в тому разі, якщо все ж таки меморандум буде погоджено”, - сказала депутат. Вона зауважила, що зараз це питання узгоджується.