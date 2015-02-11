Росію можна зупинити без єдиного пострілу - WSJ

Засновник і гендиректор Evercore, колишній заступник міністра фінансів США Роджер Олтман заявив, що Росію можна зупинити без єдиного пострілу, передає «Газета.Ru» з посиланням на The Wall Street Journal.

Читайте такожНові санкції проти Росії: гільйотина вже готова Експерт зазначив, що існує варіант, при якому валютний або банківський колапс покладе кінець нормальному функціонуванню будь-якої країни.

Як зазначає Олтман, загострення ситуації в Україні змусило багатьох прийти до висновку про те, що Росію не зупинять ні економічні санкції, ані дипломатичні переговори, і зараз лунає дедалі більше голосів про постачання Києву зброї. Однак в арсеналі у Заходу є більш потужна стратегія, яка могла б покласти край українській кризі і завадити подальшій «авантюрі» Москви в Прибалтиці чи інших регіонах, пише автор статті.

Мова йде про те, щоб визнати загострення економічної і фінансової кризи Росії, посилити фінансові санкції і дозволити «комбінації» санкцій та світових ринків капіталу змусити Москву відступити, заявляє Олтман. За його словами, ці фінансові ринки є зараз найбільш потужною силою у світі, вони набагато сильніше будь-якої армії або запасу зброї. Вони також здатні призвести до змін, яких ніколи не зможе добитися дипломатія або зброя, додає експерт.

Читайте такожОбама порадив Путіну скористатися шансом переговорів у МінськуНинішні санкції є ефективними і в прямому, і в переносному сенсі, зазначається в статті. У першому випадку ці заходи забороняють російським держбанкам і корпораціям працювати в Європі чи Америці, у другому - вони звертають ринки капіталу проти Росії, пояснює Олтман. Росія - не Північна Корея, Москва є повноцінним учасником світових фінансових ринків, наголошує експерт. Він звертає увагу, що існує варіант, коли валютний або банківський колапс покладе кінець нормальному функціонуванню будь-якої великої країни, і саме тому Вашингтону і Брюсселю слід продовжити посилення заходів проти Москви. У Росії немає методів протистояти санкціям, тоді як потенціал військового реагування у неї є, вказує Олтман.