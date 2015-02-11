Медведєв схвалив витрату 500 млрд із резервного фонду для закриття дірок у бюджеті

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв повідомив, що підписав розпорядження уряду про використання 500 млрд рублів з резервного фонду для заміщення недоотриманих доходів і виконання бюджетних зобов'язань, повідомляє ТАСС.

"Економічні умови з моменту складання попереднього прогнозу сильно змінилися. Перш за все, сталося значне зниження світових цін на основні складові російського експорту, залишається досить обмеженим доступ до зовнішніх запозичень, деякі фінансові ринки просто закриті для нас - це не могло не позначитися на темпах зростання економіки і споживчому попиті, та іншому", - заявив глава кабміну на нараді з соціально-економічного розвитку Росії на 2015 рік.

"Щоб компенсувати недоотримані доходи і виконувати бюджетні зобов'язання будуть використані кошти резервного фонду в розмірі до 500 млрд рублів, - зазначив Медведєв. - Я вчора підписав таке розпорядження уряду".

Як наголошується в постанові, опублікованій на офіційному сайті кабміну, ці гроші будуть спрямовані "на заміщення недоотриманих доходів федерального бюджету (за винятком нафтогазових доходів федерального бюджету) і джерел фінансування дефіциту федерального бюджету, а також додаткових нафтогазових доходів федерального бюджету".

При цьому прем'єр підкреслив, що необхідно скоригувати попередні макроекономічні прогнози, які робили восени минулого року.

Глава кабінету також заявив, що скоригований варіант федерального бюджету Росії повинен бути внесений на розгляд у нижню плату парламенту до кінця березня.

Крім того, уряд прогнозує ціну на нафту марки Urals в 2015 році на рівні $50 за барель, а темпи зростання світової економіки - на рівні 3,5%.

Медведєв також не виключає, що санкції проти РФ будуть діяти весь 2015 рік.

У вівторок глава Мінфіну РФ Антон Силуанов повідомив, що Мінфін пропонує не індексувати в 2015 році соцвиплати і зарплати бюджетників.

Ми вважаємо, що в складний для країни період, в 2015 році, ми могли б пропустити цю індексацію.

Він пояснив, що така міра дозволить знизити навантаження на бюджет 2015 і наступних років, а також не стимулювати в нинішніх умовах додатковий попит, у тому числі на імпортні товари, що розганяє інфляцію. Міністр додав, що "неіндексація в цьому році призведе до того, що і в 2016 році розмір додаткових ресурсів" на ці цілі буде меншим.

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У той же час, віце-прем'єр РФ Ольга Голодець раніше заявляла, що сьогодні в державі достатньо грошей, щоб забезпечити всі соціальні зобов'язання. За її словами, індексація пенсій - найбільш чутлива тема для суспільства, оскільки в РФ 39 млн пенсіонерів, і це найдорожче питання для бюджету.