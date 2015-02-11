Офіційний курс гривні впав до нового історичного мінімуму 25,56 за долар
Із початку цього року гривня за офіційним курсом подешевшала до долара на 9,79 грн.
Національний банк України сьогодні, 11 лютого, з 14:00 установив офіційний курс гривні до долара на рівні 25,5581 грн/дол., що на 60 копійок нижче попереднього мінімального значення на рівні 24,9562 грн/дол., встановленого 9 лютого, повідомляється на сайті регулятора.
За інформацією НБУ, з початку цього року гривня за офіційним курсом подешевшала щодо долара більш ніж у 1,5 раза, або на 9,79 грн.
Середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку станом на 13:30 становив 25,7318 грн/дол., котирування банків із урахуванням комісій на цей час досягають 25,50/26,10 грн/дол.
Читайте такожГривня на міжбанку знизилася до 26,10 за доларЯк повідомляв УНІАН, у 2014 році регулятор перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку, і в результаті гривня протягом року знецінилася щодо долара США за офіційним курсом у 2 рази.
З моменту введення гривні в обіг у 1996 році вона різко девальвувала двічі: у 1998 році майже втричі - до близько 5 грн із 1,8 грн за долар, а також наприкінці 2008 року - майже вдвічі, до 8 грн/дол.
Із 5 лютого цього року Національний банк припинив проведення щоденних індикативних аукціонів на валютному ринку для визначення рівноважного курсу, внаслідок чого повинен установитися єдиний ринковий курс.