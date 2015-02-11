Офіційний курс гривні впав до нового історичного мінімуму 25,56 за долар

Національний банк України сьогодні, 11 лютого, з 14:00 установив офіційний курс гривні до долара на рівні 25,5581 грн/дол., що на 60 копійок нижче попереднього мінімального значення на рівні 24,9562 грн/дол., встановленого 9 лютого, повідомляється на сайті регулятора.

За інформацією НБУ, з початку цього року гривня за офіційним курсом подешевшала щодо долара більш ніж у 1,5 раза, або на 9,79 грн.

Середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку станом на 13:30 становив 25,7318 грн/дол., котирування банків із урахуванням комісій на цей час досягають 25,50/26,10 грн/дол.

Читайте такожГривня на міжбанку знизилася до 26,10 за доларЯк повідомляв УНІАН, у 2014 році регулятор перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку, і в результаті гривня протягом року знецінилася щодо долара США за офіційним курсом у 2 рази.

З моменту введення гривні в обіг у 1996 році вона різко девальвувала двічі: у 1998 році майже втричі - до близько 5 грн із 1,8 грн за долар, а також наприкінці 2008 року - майже вдвічі, до 8 грн/дол.

Із 5 лютого цього року Національний банк припинив проведення щоденних індикативних аукціонів на валютному ринку для визначення рівноважного курсу, внаслідок чого повинен установитися єдиний ринковий курс.