Яценюк сподівається завершити переговори з МВФ протягом 48 годин

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у ході розширеного засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Хотів би поінформувати всіх про наші переговори з МВФ. Президент зробив багато, щоб наші переговори були ефективними. Окрема подяка всьому складу уряду. Переговори непрості, - сказав глава уряду. - Ми протягом, сподіваюся, 48 годин завершимо переговори з кредиторами. Залишилося кілька питань, це, в першу чергу, питання реформування енергетичного сектору. І той обсяг роботи, який зроблено, потребує єдності і солідарності не тільки між урядом, президентом і парламентом, а й усередині парламенту».

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При цьому Яценюк наголосив, що після закінчення переговорів уряд запропонує пакет необхідних законодавчих змін, і тому він звернувся до членів парламенту невідкладно ухвалити документи.

«Стоїть питання виживання країни, і парламентська коаліція, яка йшла на європейський принцип реформ і змін, повинна взяти на себе відповідальність за ухвалення невідкладних законів, які є частиною програми з МВФ та міжнародними кредиторами», - сказав Яценюк.

Раніше міністр фінансів України Наталія Яресько зазначала, що переговори з МВФ можуть завершитися упродовж кількох днів, а нова програма передбачатиме істотні зміни до держбюджету, які будуть внесені на розгляд парламенту до 15 лютого. Своєю чергою перший заступник міністра Ігор Уманський зазначав, що Україна розраховує отримати перший транш кредиту за новою програмою співпраці з ключовим кредитором - Міжнародним валютним фондом - вже в березні поточного року.

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Як повідомляв УНІАН, Україна і МВФ підписали двосторонню програму співпраці обсягом 17 млрд дол. у квітні 2014 року. Протягом 2014 року Україна отримала від МВФ два транші кредитних коштів обсягом 4,6 млрд дол.

З 8 січня у Києві працює місія МВФ, завданням якої спочатку була оцінка поточної економічної ситуації. У середині січня влада України подали в МВФ заявку на формування і підписання нової програми кредитування економіки з використанням механізму розширеного фінансування (EFF) строком на 4 роки. Керівництво Фонду позитивно сприйняло прохання України.

Остаточне рішення про нову програму має ухвалити Рада директорів МВФ. Сума кредитування не озвучується. Водночас, з джерел, близьких до переговорів, стало відомо, що МВФ разом з країнами-донорами обговорюють можливість надання Україні загального пакету фінансової допомоги обсягом до 40 млрд дол.