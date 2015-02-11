В Україні уже затвердили 97% місцевих бюджетів

В Україні Україні станом на 9 лютого затверджено 97% місцевих бюджетів, повідомила міністр фінансів Наталія Яресько в ході виступу на засіданні уряду.

"Станом на 9 лютого 2015 року затверджено 97% місцевих бюджетів з усіх 11488. Тобто, залишилися незатвердженими лише 335 бюджетів", - сказала Яресько.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України у другому читанні та в цілому ухвалила Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу», що передбачає бюджетну децентралізацію (№1557). Закон необхідний для ухвалення державного бюджету на 2015 рік. У 2015 році уряд робить перші кроки на шляху до децентралізації влади.

Читайте такожВР підтримала пропозиції президента до закону про зміни до Бюджетного кодексуЗміни до Бюджетного кодексу закладають нову систему міжбюджетних відносин, у рамках якої уряд дає більший ресурс місцевим бюджетам, але водночас збільшує їх відповідальність за видатками.

Зокрема, уряд передає місцевим бюджетам 10% податку на прибуток підприємств, 100% державного мита, 100% плати за надання адміністративних послуг, 80% екологічного податку, акцизний податок, 25% плати за надра, податок на майно, єдиний податок, податок на прибуток комунальних підприємств, місцеві збори, інші податки.