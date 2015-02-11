Піти назустріч валютним позичальникам погодилися вже 12 банків

Меморандум про реструктуризацію валютних кредитів, розроблений Національним банком України спільно з банками – найбільшими кредиторами по іпотеці й об'єднаннями валютних позичальників, уже підписали 12 комерційних банків, у портфелі яких перебувають 90% кредитів фізичних осіб в іноземній валюті.

Про це повідомила голова НБУ Валерія Гонтарева в ході виступу у Верховній Раді.

«Зазначений меморандум вже підписали 12 банків, що мають найбільший портфель кредитів фізичних осіб в іноземній валюті. НБУ активно працює з іншими банками щодо добровільного приєднання до цього меморандуму», - сказала вона.

Гонтарева нагадала, що меморандум передбачає реструктуризацію заборгованості за кредитами в іноземній валюті, забезпеченими іпотекою, залишок за основною частиною яких на 1 січня 2015 року не перевищував 2,5 млн грн, і переведення їх у гривню за курсом на день реструктуризації. За кредитом має бути відсутня непогашена заборгованість. Меморандум передбачає прощення різниці між курсом на день реструктуризації боргу й договірним курсом. Передбачається прощення 50% такої різниці по соціальному житлу і 25% - по інших видах житла.

Читайте такожРада не змогла подолати вето президента на закон щодо заборони примусового стягнення житла«Умовою набуття чинності меморандуму є внесення змін до Податкового кодексу України, які дозволять банкам безболісно, зокрема, без створення додаткових податкових зобов'язань, пом'якшувати умови виконання позичальниками договорів, прощати борг або його частину, а також відшкодовувати безнадійну заборгованість за рахунок створених страхових резервів», - сказала Гонтарева.

Як повідомляв УНІАН, із початку цього року гривня за офіційним курсом подешевшала щодо долара більш ніж у 1,5 раза, або на 9,79 грн, що значно ускладнює обслуговування валютних кредитів позичальникам, які отримують доходи в гривні, й призводить до збитків банків від зростання прострочених кредитів і сформованих за ними резервами.

У липні 2014 року в парламенті було зареєстровано кілька проектів із пропозиціями про реструктуризацію валютних кредитів громадян у гривню, один із яких, розроблений представником президента у Верховній Раді Русланом Князевичем, знайшов найбільшу підтримку в банкірів і НБУ й згодом був прийнятий у першому читанні. Повторний розгляд законопроекту не проводився.

Згодом під тиском об'єднань позичальників Нацбанк створив робочу групу за участю представників профільних комітетів, Нацбанку, громадської ради при НБУ й представників «кредитного майдану», основним завданням якої стане розробка законопроектів для вирішення проблем вкладників і позичальників.