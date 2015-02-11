Гривня на закриття міжбанку впала до 26,20 за долар

У середу, 11 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів досягли рівня 25,85/25,90 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За словами співрозмовника агентства, угоди здійснюються у невеликих обсягах.

Котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 28,94/29,60 грн/євро, щодо російського рубля - 0,3840/0,3930 грн/рубль.

Читайте такожОфіційний курс гривні впав до нового історичного мінімуму 25,56 за доларЗа даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 17:00 становив 25,7735 грн/дол., на цю годину було укладено 218 угод, обсяг торгів становив 209,650 млн дол.