Банк «Київ» можуть передати в управління «Укргазбанку» і ліквідувати - джерело

Кабінет Міністрів має намір передати активи і пасиви банку "Київ" під управління державного «Укргазбанку», що входить до групи найбільших фінустанов. Про це повідомило джерело у Міністерстві фінансів.

За його словами, після передачі активів і пасивів банк "Київ» буде ліквідований.

Заступник виконавчого директора Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Андрій Оленчик підтвердив інформацію щодо передачі активів і пасивів банку "Київ" під управління «Укргазбанку». За його словами, в банк буде введена тимчасова адміністрація.

«На баланс «Укргазбанку» буде передано 100% активів і зобов'язань банку «Київ», - сказав Оленчик.

Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів, Кабмін 11 лютого 2015 року на своєму засіданні ухвалив відповідне рішення. Згідно з повідомленням, це повною мірою вирішить проблеми вкладників банку «Київ» та інших кредиторів.

Міністерство уточнило, що після передачі зобов'язань одного банку іншому власники коштів - не лише фізичні, але і юридичні особи (включаючи професійні союзи) - матимуть повний доступ до своїх рахунків (зокрема до депозитів, що перевищують 200 тис. грн) і зможуть вільно ними розпоряджатися.

Як повідомляв УНИАН, на початку січня міністр фінансів України Наталія Яресько повідомила, що Міністерство фінансів спільно з НБУ працюють над пошуком адекватного розв’язання проблем націоналізованого банку «Київ».

Читайте такожНБУ хоче зобов'язати банки розкрити інформацію про кінцевого власникаЯк повідомлялося раніше, проблеми з проведенням платежів і поверненням депозитів у банку «Київ» у жовтні 2008 року стали причиною введення у цей банк у лютому 2009 року тимчасової адміністрації, а в червні 2009 року банк був докапіталізований за участі держави на 3,565 млрд грн. На відміну від також докапіталізованого за участі держави «Укргазбанку», витрачені інвестиції не окупаються унаслідок низького прибутку банку, у зв'язку з чим неодноразово порушувалося питання про злиття банку «Київ» з «Укргазбанком» або його продаж.

Останній тендер Мінфіну для пошуку радника з продажу пакетів акцій докапіталізованих за участі держави банків, що проводився у 2013 році, як і попередній тендер 2012 року, завершився безрезультатно.

Згідно з останніми коментарями Національного банку, регулятор готовий підтримати ініціативу Мінфіну щодо злиття банків у разі ухвалення міністерством такого рішення. НБУ також повідомляв, що злиття банків рекомендоване міжнародними кредиторами для підвищення інвестиційної привабливості і подальшого продажу об'єднаної фінансової установи.