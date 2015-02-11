В Україні зібралися ліквідувати ще один банк

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб отримав рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію «Меліор Банку», повідомили УНІАН у фонді.

«11 лютого Фонд гарантування вкладів отримав постанову Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію «Меліор Банку», - йдеться в прес-релізі фонду.

Читайте такожБанк «Надра» Фірташа визнали неплатоспроможнимЯк повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію в «Меліор Банк» 10 жовтня минулого року на основі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

Довідка УНІАН. «Меліор Банк» (Дніпропетровськ) зареєстрований Національним банком України 24 лютого 2012 року і входить до групи невеликих фінустанов. За інформацією на сайті НБУ, основним власником банку є компанія «Кріан».