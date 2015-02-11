В Україні зібралися ліквідувати ще один банк
Фонд гарантування сьогодні отримав постанову НБУ про відкликання ліцензії та ліквідацію "Меліор Банку".
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб отримав рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію «Меліор Банку», повідомили УНІАН у фонді.
«11 лютого Фонд гарантування вкладів отримав постанову Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію «Меліор Банку», - йдеться в прес-релізі фонду.
Читайте такожБанк «Надра» Фірташа визнали неплатоспроможнимЯк повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію в «Меліор Банк» 10 жовтня минулого року на основі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.
Довідка УНІАН. «Меліор Банк» (Дніпропетровськ) зареєстрований Національним банком України 24 лютого 2012 року і входить до групи невеликих фінустанов. За інформацією на сайті НБУ, основним власником банку є компанія «Кріан».