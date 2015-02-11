Витрати банків на реструктуризацію валютних кредитів становитимуть 15 млрд гривень

«Банки погодилися добровільно узяти на себе частину збитків, пов'язаних зі знеціненням курсу гривні у 2014 і 2015 роках. Тільки прямі витрати банків з найбільшим портфелем валютних кредитів від прощення частини реструктурованого кредиту становлять близько 15 млрд грн., або 40 відсотків від загального обсягу таких кредитів, що підлягають реструктуризації відповідно до умов цього меморандуму», - сказала вона.

За її словами, іншим негативним результатом для банків буде збільшення попиту на іноземну валюту, яка буде необхідна для входження ними у ліміти відкритої валютної позиції у разі конвертації валютних кредитів у гривні.

«Реструктуризація валютних кредитів на умовах меморандуму призведе також до порушення найбільшими банками-кредиторами економічних нормативів. Проте банки свідомо готові йти на всі ці витрати для підтримки рівноваги у суспільстві і на фінансовому ринку в цей складний для країни час. І Національний банк готовий їх у цьому підтримати», - сказала вона.

Читайте такожПіти назустріч валютним позичальникам погодилися вже 12 банківЯк повідомляв УНІАН, меморандум про реструктуризацію валютних кредитів, розроблений Національним банком України спільно з банками - найбільшими кредиторами з іпотеки і об'єднаннями валютних позичальників, вже підписали 12 комерційних банків, у портфелі яких знаходиться 90% кредитів фізичних осіб в іноземній валюті.

Меморандум передбачає реструктуризацію заборгованості за кредитами в іноземній валюті, забезпечені іпотекою, залишок по основній частині яких на 1 січня 2015 року не перевищував 2,5 млн грн і переведення їх у гривню за курсом на день реструктуризації. По кредиту має бути відсутня непогашена заборгованість. Меморандум передбачає прощення різниці між курсом на день реструктуризації довга і договірним курсом. Передбачається прощення 50% такої різниці по соціальному житлу, 25% - по інших видах житла.

З початку цього року гривня за офіційним курсом подешевшала до долара більш ніж в 1,5 разу, або на 9,79 грн, що значно ускладнює обслуговування валютних кредитів позичальникам, які одержують доходи у гривні, і призводить до збитків банків від зростання прострочених кредитів і сформованих по них резервах.