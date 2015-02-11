Фонд гарантування вкладів позичив у Нацбанку на 2015 рік майже 10 млрд гривень

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у 2015 році одержав кредит у Національного банку на суму 9,950 млрд грн під 14% річних терміном на рік, повідомили УНІАН у фонді.

«Упродовж 2015 року Фонд запозичив кошти у Національного банку України на суму 9,950 млрд грн під 14% (кредитну лінію відкрито на період: січень-грудень 2015 року)», - йдеться у прес-релізі фонду.

Також повідомляється, що обсяг одержаних фондом кредитів у 2014 році становив 20,315 млрд грн, зокрема 11,118 млрд грн у Міністерства фінансів України і 10,118 млрд грн у НБУ.

За інформацією фонду, обсяг грошових коштів на рахунку фонду в НБУ становить 1,157 млрд грн, а також фонд має у своєму розпорядженні кошти в ОВДП на 15,866 млрд грн.

Читайте такожБанк «Київ» можуть передати в управління «Укргазбанку» і ліквідувати - джерелоЯк повідомляв УНІАН, обсяг фінансових ресурсів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 1 лютого становив 16,826 млрд грн, учасниками фонду є 156 банків.

У 2014 році Національний банк визнав неплатоспроможним 33 банки, а з початку 2015 року список неплатоспроможних банків поповнився ще 4 фінустановами.

Закон про держбюджет України на 2015 рік дозволяє українському уряду в 2015 році здійснювати випуски облігацій внутрішньої державної позики на 20 млрд грн для кредитування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.