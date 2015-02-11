Найбільше за місяць ціни зросли в Запорізькій області

Найбільший рівень інфляції у січні порівняно з груднем минулого року зафіксовано в Запорізькій області, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, інфляція в Запорізькій області у січні прискорилася порівняно з груднем до 3,8% з 2,8%.

За даними Держстату, найменший рівень інфляції зафіксовано у Закарпатській області - 2,3%, Черкаській та Хмельницькій областях - на рівні 2,4%, Донецькій області - 2,5%.

Читайте такожРічна інфляція в Україні прискорилася до 28,5%У жовтні проти вересня 2014 року продукти харчування найбільше подорожчали в Києві - на 6,1%, алкоголь і сигарети - у Луганській області - на 6,7%, одяг і взуття - в Івано-Франківській області - на 1,8%, побутова техніка - у Чернігівській області - на 6,5%

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в січні 2015 року, порівняно з попереднім місяцем, груднем 2014 року, прискорилася до 3,1% з 3%, зафіксованих місяцем раніше, в річному вираженні (проти січня 2014 року) інфляція прискорилася до 28, 5% з 24,9%.