Сума претензій до неплатоспроможних банків становить 58,4 млрд гривень

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб подав у правоохоронні органи 437 претензій про відшкодування збитків фонду на 58,4 млрд грн у результаті протиправних дій посадових осіб неплатоспроможних банків, повідомили УНІАН у фонді.

За інформацією фонду, він залучає правоохоронні органи в рамках проведення розслідувань фактів доведення банків до банкрутства.

«На сьогодні загальна сума претензій у рамках 437 заяв, поданих фондом, становить 58,4 млрд грн. Саме така сума збитків, за підрахунками фонду, була заподіяна неплатоспроможними банками в результаті протиправних дій їхніх посадових осіб», - йдеться в прес-релізі фонду.

Також повідомляється, що наразі відкрито 239 кримінальних справи на загальну суму 42,6 млрд грн за фактами зловживань повноваженнями посадовими особами неплатоспроможних банків, привласнення та розтрати майна, незаконних дій із заарештованим майном, шахрайства.

Читайте такожЗа відмивання грошей банки ліквідовуватимуть за прискореною процедуроюЯк повідомляв УНІАН, у 2014 році Національний банк визнав неплатоспроможними 33 банки, а з початку 2015 року список неплатоспроможних банків поповнився ще 4 фінустановами. Виведення банків з ринку і виплати їх вкладникам здійснює Фонд гарантування.

Обсяг фінансових ресурсів Фонду на 1 лютого становив 16,826 млрд грн. У 2015 році фонд отримав кредит в НБУ на 9,950 млрд грн, у 2014 році – 20,315 млрд грн, у тому числі 11,118 млрд грн у Міністерства фінансів України та 10,118 млрд грн у НБУ.

Закон про держбюджет України на 2015 рік дає змогу українському уряду в 2015 році здійснювати випуски облігацій внутрішньої держпозики на 20 млрд грн для кредитування Фонду гарантування вкладів фізосіб.