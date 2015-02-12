Неплатоспроможні банки почали продавати своє майно на біржах

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виручив від продажу майна дев'ятинеплатоспроможних банків через відповідні біржі 118 млн грн, повідомили журналістам у фонді.

«На сьогодні дев'ять неплатоспроможних банків уже здійснюють продаж майна через відповідні біржі. Станом на 11 лютого сума коштів, виручених від продажу такого майна, становить 118 млн грн», - йдеться в матеріалах фонду.

За інформацією фонду, виручені кошти спрямовуються на погашення вимог кредиторів банків за встановленою черговістю.

Читайте такожНБУ минулого року витратив на порятунок проблемних банків більше 13 млрд гривеньЯк повідомляв УНІАН, Фонд гарантування на аукціоні з продажу автотранспорту ліквідованого «Брокбізнесбанку» 10 лютого реалізував 91 лот на загальну суму 12,410 млн грн.

У 2014 році Національний банк визнав неплатоспроможними 33 банки, а з початку 2015 року список неплатоспроможних банків поповнився ще 4 фінустановами. Виведення банків з ринку та виплати їх вкладникам здійснює Фонд гарантування.

Обсяг фінансових ресурсів Фонду на 1 лютого становив 16,826 млрд грн.