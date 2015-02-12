Центробанк Казахстану не виключає девальвації тенге при ціні нафти нижче $50

Національний банк Казахстану при подальшому зниженні цін на нафту припускає плавну зміну обмінного курсу тенге, передає Tengrinews.kz з посиланням на заяву глави Нацбанку РК Кайрата Келімбетова.

Читайте такожКазахстан занурився в кризу: урізає бюджет, створює резерв, заморожує генплани "Якщо ціна нафти буде нижче, ніж 50 доларів, і реалізуються більш негативні сценарії, в такому випадку ми припускаємо, що можлива плавна зміна обмінного курсу. Знову ж таки, мова йде про середньорічну ціну і тривале зниження цін на нафту шляхом, в тому числі, розширення коридору обмінного курсу", - пояснив Келімбетов.

Разом з тим він підкреслив, що на сьогоднішній день таких передумов немає. "На сьогоднішній день макроекономічних передумов немає, в тому числі поточний коридор дозволяє нам перебувати саме там - сьогодні долар близько 185 тенге", - заявив Келімбетов.

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