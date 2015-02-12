Європейський центробанк перекрив грецьким банкам доступ до грошей, але лазівку залишив

Європейський центральний банк (ЄЦБ) з 11 лютого припинив приймати в якості застави державні облігації Греції, передає DW.

Цей захід істотно обмежив грецьким банкам доступ до грошей. Але поки їм для отримання свіжої ліквідності залишили лазівку під назвою ELA.

Читайте такожПереговори між Грецією і кредиторами закінчилися безрезультатноЦей механізм існує для того, щоб негайно надавати допомогу банкам, що зіткнулися з надзвичайними обставинами. Наприклад, опинилися в ситуації, коли клієнти раптом починають масово знімати кошти зі своїх рахунків.

Запуск механізму ELA обумовлений цілим рядом умов. Як стало відомо 5 лютого, центральному банку Греції дозволено екстрено надавати місцевим банкам до 60 мільярдів євро. Цієї гігантської суми повинно вистачити, щоб, як мінімум, на кілька місяців забезпечити ліквідністю весь грецький банківський сектор. Так що якісь потрясіння безпосередньо після 11 лютого Греції не загрожують.

Читайте такожГреція шантажує Євросоюз кредитами Росії і КитаюМеханізм ELA є тимчасовим, але ніде чітко не зазначено, як довго його дозволяється використовувати. Американська газета Wall Street Journal, посилаючись на джерело в ЄЦБ, стверджує, що мова може йти про строк до одного року.

Тому онлайн-версія німецького видання Der Spiegel вважає, що запуск механізму ELA слід сприймати, насамперед, як політичний сигнал членам нового грецького уряду: "Вам нічого іншого не залишається, як прийти до компромісного рішення з вашими кредиторами. Вам дають на це час, до одного року. Скористайтеся ним!".