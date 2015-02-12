Російський рубль різко впав після заяви Порошенка в Мінську
10:11, 12 лютого 2015Фінанси
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Істотне зростання волатильності рубля сталося після заяв Президента України про те, що на Мінських переговорах "поки ніяких хороших новин" немає.
REUTERS
Курс долара до рубля на Московській біржі на початку торгів у четвер зріс до рівня закриття вчорашніх торгів на 74 копійки і становив 65,99 рубля, повідомляє ТАСС.
При цьому сьогодні курс долара піднімався на 2,25 рубля і досягав позначки 67,5 рубля, євро - на 2,46 рубля до 76,41 рубля.
Істотне зростання волатильності сталося після заяв Президента України Петра Порошенка про те, що на Мінських переговорах "поки ніяких хороших новин" немає.
Читайте такожКлімкін: Переговори "нормандської четвірки" у Мінську тривають"На біду, хороших новин поки немає. На даний момент немає взагалі ніяких новин. Але надія завжди залишається", - сказав Порошенко агентству AFP.
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