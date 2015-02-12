Російський рубль різко впав після заяви Порошенка в Мінську

Курс долара до рубля на Московській біржі на початку торгів у четвер зріс до рівня закриття вчорашніх торгів на 74 копійки і становив 65,99 рубля, повідомляє ТАСС.

При цьому сьогодні курс долара піднімався на 2,25 рубля і досягав позначки 67,5 рубля, євро - на 2,46 рубля до 76,41 рубля.

Істотне зростання волатильності сталося після заяв Президента України Петра Порошенка про те, що на Мінських переговорах "поки ніяких хороших новин" немає.

Читайте такожКлімкін: Переговори "нормандської четвірки" у Мінську тривають"На біду, хороших новин поки немає. На даний момент немає взагалі ніяких новин. Але надія завжди залишається", - сказав Порошенко агентству AFP.