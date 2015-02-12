Україна отримає $40 млрд, включаючи $17,5 млрд за новою програмою МВФ

Загальний пакет фінансової допомоги, яку буде надано Україні у найближчі 4 роки, становитиме близько 40 млрд дол., включаючи 17,5 млрд дол. за новою програмою кредитування економіки з боку Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на директора-розпорядника Фонду Крістін Лагард.

Як зазначає агентство, нова програма МВФ буде розрахована на 4 роки.

Читайте такожРада у п'ятницю може заслухати доповідь міністра фінансів про переговори з МВФПізніше Департамент зовнішніх зв'язків Міжнародного валютного фонду поширив заяву Лагард, в якій, зокрема, наголошується, що місія досягла угоди з українським урядом за новою економічною програмою з обсягом кредитування 17,5 млрд дол., а також про доступ до інших джерел фінансування. «З усіх джерел разом взятих, загальний пакет фінансової допомоги становитиме близько 40 млрд дол. за чотирирічний період», - сказала Лагард.

При цьому вона зазначила, що нова програма з МВФ приведе до економічної стабілізації України і підтримає зростання в середньостроковій перспективі. «Це амбітна, жорстка програма, яка також містить певні ризики. Але це реалістична програма, яка може стати поворотним моментом для України», - підкреслила директор-розпорядник Фонду.