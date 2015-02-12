Кабмін затвердив Меморандум співпраці з МВФ

Кабінет міністрів України затвердив меморандум співробітництва з ключовим кредитором – Міжнародним валютним фондом строком на 4 роки і з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) з обсягом фінансування 17,5 млрд дол.

Про це заявив журналістам прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Читайте такожМВФ надасть Україні $40 млрд, включаючи $17,5 млрд за новою програмою«Кабінет міністрів України узгодив проект меморандуму між Україною і МВФ. Торік у нас була програма з МВФ – програма stand-by, згідно з якою весь перелік реформ було виконано урядом. Але у зв'язку з російською військовою агресією і загостренням ситуації на сході ми звернулися до наших західних партнерів і МВФ про розширення програми фінансової підтримки України, - сказав Яценюк. - Ми звернулися до МВФ з клопотанням про затвердження Радою директорів МВФ чотирирічної програми співробітництва з Україною, яка в цілому дасть можливість Україні протягом 4 років додатково одержати у вигляді фінпідтримки близько 25 млрд дол., з яких 17,5 млрд дол., – це кошти, які МВФ надасть Україні для стабілізації фінансової ситуації в країні».