Гривня на міжбанку знизилася до 26,30 за долар

У четвер, 12 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку знизилися до 25,70/26,30 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За словами співбесідника агентства, ринок поки що переварює інформацію, одержану від МВФ, та інформацію щодо Мінської зустрічі, торги йдуть обережно.

Котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 28,98/29,66 грн/євро, щодо російського рубля – 0,3900/0,3950 грн/рубль.

Читайте такожОфіційний курс гривні впав до нового історичного мінімуму 25,56 за доларЗа даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 12:00 становив 24,6421 грн/дол., на цю годину було укладено 19 угод, обсяг торгів становив 19,75 млн. дол.