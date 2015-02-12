Рада директорів МВФ ухвалить рішення про виділення грошей Україні протягом 4 тижнів

Рішення ради директорів Міжнародного валютного фонду по Україні очікується протягом 4 наступних тижнів, повідомив керівник місії фонду в Україні Микола Георгієв на брифінгу в НБУ.

Як передає кореспондент УНІАН, Георгієв пояснив, що нова програма МВФ замінить діючу програму «стенд-бай», а фінансова підтримка України в рамках нової програми становитиме близько 17,5 млрд дол.

«Як завжди, домовленості, яких ми досягли, є предметом для затвердження радою директорів МВФ. Очікується, що рішення ради директорів МВФ буде ухвалено впродовж чотирьох наступних тижнів, після чого уряд України почне впровадження попередніх заходів», - сказав він.

Також керівник місії повідомив, що нова програма передбачає зміни у фіскальній політиці для стабілізації системи держфінансів, соціальну підтримку населення в період підвищення тарифів на газ і опалення, досягнення бездефіцитного стану НАК «Нафтогаз України» до 2017 року за допомогою комплексу заходів, включаючи поступове підвищення тарифів на газ.

«Щодо грошово-кредитної політики голова НБУ вже сказав про продовження режиму гнучкого курсоутворення для підтримки зовнішнього сектора економіки і відповідного рівня резервів. Ця політика дозволить привести інфляцію до рівня менш як 10% і відкоригувати макроекономічний стан», - сказав Георгієв. За його словами, реформа фінансового сектора буде спрямована на підтримку банківської системи для підвищення її здатності підтримувати економічне зростання.

Також Георгієв розповів про майбутній блок реформ для підвищення інвестиційної привабливості України і забезпечення зростання економіки, яке включає три компоненти. «Перше – антикорупційна реформа і реформа судової системи. Друге – дерегуляція і реформа адміністрування податків, щоб покращити бізнес-клімат і залучити інвестиції. І нарешті, реформа державних підприємств України, включаючи реструктуризацію НАК «Нафтогаз», - сказав він.

Керівник місії МВФ висловив очікування, що окреслене коло реформ допоможе подолати ключові економічні проблеми, а також відновити і підтримувати макроекономічну стабільність в країні.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України затвердив меморандум співпраці з ключовим кредитором - Міжнародним валютним фондом терміном на 4 роки і з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) з обсягом фінансування 17,5 млрд дол.

Зараз Україна і МВФ реалізують дворічну програму stand-by обсягом 17 млрд дол., підписану в квітні 2014 року. Всього у 2014 році Україна одержала від МВФ два кредитні транші обсягом 4,6 млрд дол.

В цілому минулого року Україна з різних джерел одержала 9 млрд дол., виплативши при цьому 14 млрд дол. боргових зобов'язань.

У 2015 році обсяг боргових платежів становиме близько 11 млрд дол.