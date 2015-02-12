Гонтарева очікує зростання золотовалютних резервів до $17 млрд цього року

Національний банк України банк очікує зростання золотовалютних резервів країни до кінця 2015 року до 17 млрд дол. за рахунок реалізації програми реформ і отримання міжнародної фінансової допомоги, повідомила голова НБУ Валерія Гонтарева на брифінгу в НБУ.

«Хочу сказати, що мінімально, що ми плануємо, це три місяці покриття імпорту. Я все-таки сподіваюся, що ми зможемо досягти рівня 17 млрд дол. на кінець 2015 року. Якщо ми зможемо досягти 20 млрд, з яких більша частина будуть чисті резерви, я буду дуже щаслива. Поки мета - 17 млрд грос-резервів на кінець року», - сказала Гонтарева.

Голова НБУ зазначила, що зможе оголосити, який рівень резервів очікується на кінець року, щойно буде підписана нова програма з МВФ. «Багатство нашої країни - це не тільки міжнародна допомога, це нарощування наших чистих резервів. І я сподіваюся, що ця програма, програма реформ, а не тільки програма міжнародної фінансової допомоги, нам однозначно це допоможе зробити», - додала вона.

В рамках заходів щодо стабілізації фінсектору згідно з новою програмою МВФ голова НБУ виділила продовження політики гнучкого обмінного курсу і посилення відповідальності власників і менеджменту банків.

Читайте такожУкраїна отримає $40 млрд, включаючи $17,5 млрд за новою програмою МВФ

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви НБУ в січні знизилися до більш ніж 11-річного мінімуму - до 6,420 млрд дол.

Кабінет міністрів України 11 лютого затвердив меморандум співпраці з ключовим кредитором - Міжнародним валютним фондом терміном на 4 роки і з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) з обсягом фінансування 17,5 млрд дол.

Рішення ради директорів Міжнародного валютного фонду по Україні очікується протягом 4 наступних тижнів.