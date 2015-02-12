Офіційний курс гривні помітно зріс після вчорашнього антирекорду

Згідно інформації сайту Національного банку України, 12 лютого з 14:00 Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 доларів США - 2509.9142 (з 11 лютого - 2555.8067);

100 євро - 2839.7169 (з 11 лютого - 2887.2948);

10 російських рублів - 3.7995 (з 11 лютого - 3.9052).

Читайте такожГривня на міжбанку знизилася до 26,30 за доларЯк повідомляв УНІАН, Національний банк України вчора, 11 лютого, з 14:00 встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 25,5581, що на 60 копійок нижче попереднього мінімального значення на рівні 24,9562, встановленого 9 лютого.