Нова програма МВФ допоможе стабілізувати гривню - Яценюк

Кабмін затвердив Меморандум співпраці з МВФ / Фото УНІАН

Нова чотирирічна програма співпраці з ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом дасть змогу Україні одержати доступ до фінансових ресурсів інших кредиторів і приватних інвесторів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Україна одержить доступ як до фінансових ресурсів міжнародних кредиторів, так і до фінансових ресурсів приватних інвесторів», - сказав Яценюк.

Він наголосив, що метою нової програми також є стабілізація банківської системи і валютного курсу. «Відновлення довіри до України шляхом ухвалення чотирирічної програми слугуватиме серйозним чинником для стабілізації валюто-обмінного курсу і посилення банківської системи, яка дасть можливість економіці розвиватися», - сказав глава уряду.

Разом з тим Яценюк закликав політичні сили всередині країни підтримати ідеї нової програми співпраці з МВФ, заявивши, що відповідальність за реалізацію програми реформ несе не тільки уряд, а й парламентська коаліція.

«Це ті реформи, які потрібні країні. Саме під ці реформи наші іноземні партнери даватимуть нам фінансову допомогу, - наголосив очільник уряду. – 2016 рік має стати роком стабілізації й економічного зростання. І зараз від парламентської коаліції, уряду і в цілому від країни залежить, наскільки ми здатні швидко й ефективно проводити необхідні для цього реформи».

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Раніше директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду відзначала, що загальний пакет фінансової допомоги, яка буде надана Україні в найближчі 4 роки, становитиме близько 40 млрд дол., включаючи 17,5 млрд дол. за новою програмою кредитування економіки з боку Міжнародного валютного фонду. При цьому вона відзначила, що нова програма з МВФ приведе до економічної стабілізації України і підтримає зростання в середньостроковій перспективі.