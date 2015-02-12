Дефіцит бюджету України після його перегляду становитиме до 4,6% ВВП

Дефіцит сектору державного управління після перегляду держбюджету за підсумками переговорів з Міжнародним валютним фондом становитиме не більше 4,6% ВВП, повідомила міністр фінансів України Наталія Яресько на брифінгу в НБУ.

Як передає кореспондент УНІАН, міністр повідомила, що за результатами переговорів з МВФ уряд України зробить низку кроків.

«Ми переглянемо розмір дефіциту бюджету, щоб дефіцит сектору загальнодержавного управління становив не більше 4,6% ВВП», - сказала вона.

За її словами, такий показник дефіциту зумовлений переглядом субсидій для малозабезпечених верств населення в період підвищення тарифів на газ для населення.

Водночас вона повідомила, що уряд продовжить скорочення державних витрат і зниження спеціальних пенсій.

Також Яресько анонсувала посилення прогресивності оподаткування доходів громадян за одночасного підвищення ефективності адміністрування податків.

Міністр повідомила, що впродовж наступних 2-4 років уряд працюватиме над зниженням боргового навантаження на економіку. «Сума, яка була додана до нашого так званого державного балансу, - 40 млрд доларів - під час режиму Януковича. Обслуговування цього боргу – важка ноша. І тому ми працюватимемо наступні 2-3-4 роки впродовж цієї програми (програми з МВФ - УНІАН), аби понизити це навантаження», - сказала вона.

Читайте такожУкраїнцям у 2015 році підвищать тарифи і виділять 12,5 млрд гривень на їх компенсаціюМіністр зазначила, що уряд вестиме переговори з тримачами суверенного боргу для поліпшення стану боргу в середньостроковій перспективі.

«Ця програма відчиняє двері для багатосторонньої додаткової підтримки нашої країни. Ці 17,5 млрд, які дає МВФ, – це початок, а не кінець підтримки наших міжнародних партнерів», - резюмувала міністр.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України затвердив меморандум співпраці з ключовим кредитором – Міжнародним валютним фондом терміном на 4 роки і з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) з обсягом фінансування 17,5 млрд дол.

На сьогодні Україна і МВФ реалізують дворічну програму stand-by обсягом 17 млрд дол., підписану у квітні 2014 року. Загалом у 2014 році Україна одержала від МВФ два кредитні транші обсягом 4,6 млрд дол.

Загалом, торік Україна з різних джерел одержала 9 млрд дол., сплативши при цьому 14 млрд дол. боргових зобов'язань.

У 2015 році обсяг боргових платежів становитиме близько 11 млрд дол.

Держбюджет України на 2015 рік розрахований з прогнозу падіння економіки в 4,3% за інфляції 13%. Доходи бюджету встановлені у розмірі 475,240 млрд грн, видатки - 527,194 млрд грн з граничним обсягом дефіциту держбюджету в 63,670 млрд грн.