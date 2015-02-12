Яценюк назвав умови, за яких у 2016 році українська економіка почне зростати

Уряд очікує зростання економіки України вже в 2016 році в разі реалізації реформ, передбачених новою програмою кредитування економіки України з боку МВФ, а також зупинення російської агресії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам прем'єр-міністра України Арсеній Яценюк.

«У разі виконання програми (МВФ - УНІАН) і зупинення російської агресії, в 2016 році українська економіка почне зростання», - сказав Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН, за прогнозами міжнародних фінансових організацій, падіння економіки України має сповільнитися в 2015 році. Причому, згідно з прогнозами МВФ зростання економіки країни в 2015 році становитиме 1%.

Урядові прогнози розвитку економіки передбачають падіння економіки в 2015 році до «мінус» 4,5% і незначне зростання в 2016 році.

Офіційної оцінки падіння ВВП України в 2014 році за версією Державної служби статистики поки що не оприлюднили, разом з тим, за оцінками МВФ, падіння становило 7-7,5%.

11 лютого уряд і МВФ погодили нову програму кредитування економіки терміном на 4 роки й орієнтовним обсягом фінансування 17,5 млрд дол. з можливим збільшенням пакета фінансової допомоги до 25 млрд. Остаточне рішення про підписання такої програми ухвалить Рада директорів МВФ.