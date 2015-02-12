Офіційний курс української валюти до долара з початку року впав більш ніж на 9 гривень

Національний банк України сьогодні, 12 лютого, з 14:00 установив офіційний курс гривні до долара на рівні 25,0991 грн/дол., що на 45 копійок вище за вчорашній черговий історичний мінімум на рівні 25,5581 грн/дол., повідомляється на сайті регулятора.

За інформацією НБУ, з початку цього року гривня за офіційним курсом подешевшала щодо долара більш як в 1,5 разу, або на 9,34 грн.

Середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку станом на 14:30 становив 25,8214 грн/дол., котирування на міжбанківському валютному ринку становлять 26,35/26,70 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, у 2014 році регулятор перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку, і в результаті гривня протягом року знецінилася щодо долара США за офіційним курсом удвічі.

Читайте такожНова програма МВФ допоможе стабілізувати гривню - ЯценюкЗ моменту введення гривні в обіг у 1996 році вона різко девальвувала двічі: у 1998 році майже в три рази - до близько 5 грн з 1,8 грн за долар, а також наприкінці 2008 року - майже вдвічі, до 8 грн/дол.

Наприкінці 2014 року НБУ перейшов до симбіозу ринково-адміністративного регулювання курсу, вказуючи ринку індикативний курс за допомогою проведення щоденних аукціонів на міжбанківському валютному ринку в невеликих обсягах.

З 5 лютого цього року Національний банк припинив проведення щоденних індикативних аукціонів на валютному ринку для визначення рівноважного курсу, в результаті чого має встановитися єдиний ринковий курс.