Міжнародні резерви Росії знизилися до мінімуму з 2007 року

Міжнародні резерви РФ станом на 6 лютого становили 374,7 мільярда доларів проти 376,3 мільярда доларів на 30 січня 2015 року, повідомив Банк Росії, передає Прайм.

Нижче цього рівня резерви перебували останній раз 4 травня 2007 року, коли вони становили 372,1 мільярда доларів. Під час кризи 2009 року показник опускався лише до 376,1 мільярда доларів.

"З 31 січня по 6 лютого міжнародні резерви знизилися на 1,6 мільярда доларів, або на 0,4%, в основному у зв'язку з проведенням Банком Росії операцій на внутрішньому валютному ринку з продажу іноземної валюти і надання валютної ліквідності на поворотній основі", - прокоментували в прес-службі ЦБ.

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Міжнародні резерви РФ - це високоліквідні іноземні активи, наявні в розпорядженні Банку Росії і уряду РФ, складаються з коштів в іноземній валюті, спеціальних прав запозичення (СДР), резервної позиції в МВФ та монетарного золота.

За підсумками 2014 року міжнародні резерви РФ скоротилися в 1,3 разу - до 385,5 мільярда доларів.