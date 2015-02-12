Кабмін призначив компанію Lazard фінансовим радником Мінфіну

Кабінет міністрів України призначив компанію Lazard фінансовим радником і глобальним координатором Міністерства фінансів з майбутньої боргової операції державного сектора, повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, для спрощення подальшої комунікації кредитори мають реєструватися через електронну адресу компанії Lazard.

Як повідомляв УНІАН, Україна планує провести переговори з ключовими утримувачами євробондів про реструктуризацію боргів, найнявши як консультанта переговорів консалтингову компанію Lazard.

Український уряд для встановлення довгострокового партнерства з Міжнародним валютним фондом попросив розширеного фінансування Extended Fund Facility (EFF), щоб забезпечити довгострокову підтримку України впродовж наступних чотирьох років.

За словами міністра фінансів Наталії Яресько, складовою спільного плану є консультації з власниками українського суверенного боргу для поліпшення середньострокової фінансової стабільності. Як тільки будуть досягнуті домовленості з МВФ, українська влада представить кроки подальших консультацій зі своїми кредиторами.