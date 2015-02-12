За підрахунками МВФ економіка України торік впала на 7-7,5%

Ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд підтвердив раніше озвучений прогноз падіння економіки України за підсумками 2014 року на рівні 7-7,5%, йдеться в заяві місії Фонду, текстом якого володіє УНІАН.

«Економіка України в 2014 році впала до 7-7,5%, в основному через конфлікт на сході, який негативно впливає на розвиток індустрії країни, її експортного потенціалу та загальної фінансової стабільності», - йдеться в заяві Фонду.

Раніше МВФ прогнозував падіння економіки України за підсумками 2014 року до 6,5% та до 7,25% у разі продовження активних бойових дій на сході.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України затвердив меморандум співпраці з ключовим кредитором - Міжнародним валютним фондом терміном на 4 роки і з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) з обсягом фінансування 17,5 млрд дол.

Нова програма передбачає ряд ключових реформ - ефективних рішень в управлінні економікою, боротьбі з корупцією, наведення порядку в енергетиці, оптимізації та скорочення державних видатків, збільшення до 3% ВВП видатків на інвестиції, в скороченні апарату державних чиновників, наведенні справедливості в пенсійній реформі, в першу чергу мова йде про скорочення і ліквідацію так званих спеціальних пенсій.

Крім того, метою нової програми є стабілізація банківської системи та валютного курсу для того, щоб 2016 рік став роком стабілізації і економічного зростання для України.

У МВФ висловили впевненість у тому, що реалізація програми реформ буде успішною, тому що уряд України, за словами директора - розпорядника Фонду Крістін Лагард, демонструє готовність впроваджувати перетворення, підвищувати тарифи, реструктуризувати банки, скорочувати державні витрати і проводити судову та антикорупційну реформи. Крім того, Лагард зазначила, що програма реформ відкриває Україні доступ до загального пакету фінансової допомоги обсягом до 40 млрд дол. протягом найближчих 4 роки.

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У квітні 2014 року Україна і МВФ почали реалізацію спільної дворічної програми stand-by обсягом кредитування 17 млрд дол. У 2014 році Україна отримали за програмою два транші загальним обсягом 4,6 млрд дол. У середині січня 2015 року уряд України звернувся до Фонду з проханням розглянути можливість надання Україні більшого обсягу фінансування і, таким чином, підписання нової програми співробітництва. Рішення про нову програму буде приймати Рада директорів МВФ. У Міністерстві фінансів України очікують, що перший транш за новою програмою може надійти до України вже в березні.