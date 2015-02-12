Банки вчора отримали ще 2,4 млрд гривень рефінансування

Національний банк України 11 лютого надав банкам рефінансування на 2,408 млрд грн, продав депозитні сертифікати на 14,219 млрд грн, повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, Нацбанк надав рефінансування 7 банкам на 1,408 млрд грн під 23% річних на 1 день, 9 банкам на 1 млрд грн під 19,5% річних на 13 днів.

Регулятор також продав депозитні сертифікати на 10,604 млрд грн 22 банкам на один день під 14% річних, на 3,135 млрд грн 7 банкам на 7 днів під 17% річних, на 280 млн грн 2 банкам на 14 днів під 17% річних, на 40 млн грн 1 банку на 30 днів під 18% річних, на 160 млн грн 1 банку на 85 днів під 19% річних.

Обсяг міжбанківського кредитного ринку становив 7,546 млрд грн, середньозважена процентна ставка становила 19,9%, в т. ч. за кредитами овернайт - 17,7% річних.

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Як повідомляв УНІАН, 10 лютого надав банкам рефінансування на 1,363 млрд грн, продав депозитні сертифікати на 15,325 млрд грн. Обсяг міжбанківського кредитного ринку становив 8,086 млрд грн, середньозважена процентна ставка становила 19,2%, у т. ч. за кредитами овернайт - 18,3% річних.