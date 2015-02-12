Євро на міжбанку подолало психологічну позначку в 30 гривень

У четвер, 12 лютого, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів досягли рівня 26,15/26,70 грн/дол., повідомив УНИАН дилер комерційного банку.

За словами співрозмовника агентства, операції проходять в невеликих обсягах.

Котирування гривні щодо євро на рівні 29,77/30,40 грн/євро, щодо російського рубля - 0,3960/0,4040 грн/рубль.

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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні станом на 17:00 становив 25,9819 грн/дол., до цього часу було укладено 229 угод, обсяг торгів становив 211,92 млн дол.