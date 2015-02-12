Експерти підрахували, що в лютому резерви скоротяться ще на $0,8 млрд

Сума витрачання золотовалютних резервів Національного банку України в лютому може становити близько 0,8 млрд дол., йдеться в повідомленні Незалежної асоціації банків України (НАБУ).

Згідно з розрахунками асоціації, оціночні потреби «Нафтогазу» у валюті в лютому становлять 0,5 млрд дол., виплати за зовнішніми суверенними зобов'язаннями - 0,4 млрд дол.

При цьому в асоціації зазначають, що частина цього попиту може бути задоволена за рахунок залучених Мінфіном коштів від продажу валютних ОВДП (0,16 млрд дол.).

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви НБУ в січні знизилися на 14,77% - до 6,420 млрд дол. і оновили більш як 11-річний мінімум після провалу до 6,565 млрд дол. у липні 2003 року.

Нацбанк пояснює зниження резервів перерахуванням платежів НАК «Нафтогаз України» за імпортований природний газ, погашенням та обслуговуванням валютного держборгу, включаючи Міжнародний валютний фонд, а також проведенням інтервенцій на міжбанківському валютному ринку в підтримку гривні.

Національний банк України очікує збільшення золотовалютних резервів країни до кінця 2015 року до 17 млрд дол. за рахунок реалізації програми реформ і отримання міжнародної фінансової допомоги.