На відновлення Краматорська Кабмін виділив 5 млн гривень
02:10, 13 лютого 2015Фінанси
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Кабінет міністрів виділив 5 млн гривень на відновлення міста Краматорська та на допомогу постраждалим через обстріл 10 лютого.
REUTERS
Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів № 86-р від 12 лютого 2015 року.
"Виділити Донецькій облдержадміністрації 5 млн гривень для здійснення заходів, пов’язаних з ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації, що склалася 10 лютого 2015 року у місті Краматорську, та наданням допомоги постраждалим і сім’ям загиблих", - йдеться у документі.
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Міністерству фінансів доручено здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.
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