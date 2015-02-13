На відновлення Краматорська Кабмін виділив 5 млн гривень

Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів № 86-р від 12 лютого 2015 року.

"Виділити Донецькій облдержадміністрації 5 млн гривень для здійснення заходів, пов’язаних з ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації, що склалася 10 лютого 2015 року у місті Краматорську, та наданням допомоги постраждалим і сім’ям загиблих", - йдеться у документі.

Читайте такожЗбиток від обстрілу Краматорська оцінили в 3,5 мільйона гривень

Міністерству фінансів доручено здійснити зазначені видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.