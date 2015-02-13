Росія почала рік з дефіцитом бюджету 5,7% ВВП

Федеральний бюджет РФ за перший місяць року був виконаний з дефіцитом 277,9 мільярда рублів, або 5,7% ВВП, повідомляє Рейтер з посиланням на Мінфін.

У січні минулого року бюджет був виконаний з профіцитом у розмірі 466,0 мільярда рублів, або 9,3% ВВП.

Доходи бюджету в січні, за попередньою оцінкою відомства, становили 1,316 трильйона рублів, витрати - 1,594 трильйона рублів.

Податкова служба перерахувала до казни 490,3 мільярда рублів, або 6,1% до прогнозованих показників доходів на 2015 рік. Митна служба забезпечила 446,0 мільярда рублів доходів, або 7,8% до прогнозу.

Бюджет на 2015 рік зверстаний з дефіцитом 430,7 мільярда рублів, або 0,6% ВВП. Однак він був обчислений виходячи з ціни на нафту $100 за барель, зростання ВВП на 1,2%, інфляції 5,5% і курсу 37,4 рублів за $1.

Різке падіння цін на нафту і санкції щодо Росії змушують чиновників коригувати плани.

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У кінці січня Мінекономрозвитку в третій раз за півроку погіршило основні параметри прогнозу розвитку РФ у 2015 році. Новий прогноз виходить із середньорічної ціни на нафту до $50 за барель. Падіння ВВП в цих умовах складе 3%, інфляція за підсумками року - 12,2%, курс долара США - 61,5 рубля.

На основі уточненого прогнозу Мінфін повинен підготувати поправки до бюджету та внести до Держдуми на початку березня.

Глава Мінекономрозвитку Олексій Улюкаєв оцінював дефіцит бюджету РФ цього року в умовах нового прогнозу в 3,8% ВВП

Міністр фінансів РФ Антон Силуанов називав суму випадаючих доходів бюджету в 2015 році в розмірі 2,6 трильйона рублів і говорив, що уряду щоб звести кінці з кінцями необхідно урізати витрати ще на 600 мільярдів рублів.