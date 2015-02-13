Росіяни через страх від кризи переклали трильйон з довгих вкладів у короткі

У Росії за грудень 2014 року обсяг рублевих вкладів на строк понад 1 рік скоротився на 1,26 трлн рублів, за той же місяць обсяг вкладів на термін від 1 місяця до 1 року виріс на 1,18 трлн рублів, пишуть "Известия" з посиланням на зведений аналіз Центробанку.

Читайте такожРосія почала рік з дефіцитом бюджету 5,7% ВВПВ результаті, обсяг рублевих вкладів населення терміном до року досяг 6,48 трлн рублів, а понад року - 7,23 трлн; до грудня 2014 року коротких було менше приблизно на 3 трлн рублів.

Така динаміка пояснюється тим, що банки слідом за підвищенням ключової ставки ЦБ відразу на 6,5 відсоткового пункту, до 17% річних, в грудні 2014 року підняли ставки по вкладах населення. Прибутковість вкладів у деяких банках досягала 22% річних, ставки зростали переважно за коротким вкладами.

"Початковою причиною тренду є небажання клієнтів в умовах поточної економічної ситуації надовго віддавати свої кошти у систему, чим і користуються банки, пропонуючи високі ставки на короткі терміни, - відзначили в прес-службі Сбербанку. - Також банки, маючи досвід минулих кризових ситуацій, намагаються не затримувати «дуже дорогі» кошти клієнтів надовго, сподіваючись на зміну економічної ситуації в країні".

Читайте такожЄС не скасує вже прийняті санкції проти Росії, які набудуть чинності 16 лютого - МеркельЗа словами начальника управління роздрібних продуктів Локо-банку Світлани Повікалової, на початку 2015 року тенденція перетікання коштів громадян з довгих вкладів на короткі терміни тільки зміцнилася.