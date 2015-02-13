Україна цього року отримає від Світового банку $2 млрд

Світовий банк, як один з основних кредиторів України, надасть нашій країні у 2015 році пакет фінансової допомоги загальним обсягом 2 млрд дол., зазначається у повідомленні банку, розміщеному на корпоративному сайті.

«Я оголошую, що Світовий банк готовий надати Україні 2 млрд дол. у 2015 році як підтримку країни, що зіткнулася з багатьма економічними, фінансовими і геополітичними викликами. Це вкрай важливо для України, яка потребує швидких реформ», - цитуються слова президента Світового банку Джима Ен Кіма.

Як наголошується, кошти буде спрямовано на реалізацію соціальних проектів, проектів реформування енергетичного і банківського секторів, на боротьбу з корупцією і поліпшення ділового клімату.

«Ми дуже сподіваємося, що досягнуті домовленості у Мінську, а також узгодження нової програми співпраці з МВФ прокладуть дорогу до стабільності і процвітання, від якого виграє народ України», - підкреслив Кім.

Як повідомили у банку, запропонована Україні програма також стосуватиметься реформи міжбюджетних відносин і реалізації низки інвестиційних проектів у сфері інфраструктури. «Як один з головних і довготривалих партнерів України, Світовий банк і далі реалізовуватиме інвестиційні проекти і проекти бюджетної підтримки, обсяг яких вже досяг у цілому 4,5 млрд дол.», - зазначається у повідомленні банку. У ньому також підкреслюється, що з моменту приєднання України до Групи Світового банку – у 1992 році, у нашій країні було реалізовано 45 інвестиційних проектів на загальну суму 9 млрд дол.

Читайте такожСвітовий банк погіршив прогноз падіння економіки України в 2015 році до 2,3%

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого уряд України і ключовий кредитор країни – Міжнародний валютний фонд узгодили меморандум нової програми співпраці – терміном на 4 роки і обсягом фінансування у 17,5 млрд дол. Голова МВФ Крістін Лагард заявила, що цей крок стане доленосним в економічному розвитку України, він вимагає жорстких реформ, але відкриє доступ до нових джерел фінансування, обсяг яких у найближчі 4 роки може становити до 40 млрд дол.