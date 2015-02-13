У справі врегулювання спору навколо погашення боргу Греції намітилися зрушення

На саміті ЄС в Брюсселі несподівано намітилися зрушення в справі врегулювання спору навколо погашення гігантської зовнішньої заборгованості Греції, передає DW.

Читайте такожЄвропейський центробанк перекрив грецьким банкам доступ до грошей, але лазівку залишивНовий прем'єр-міністр країни Алексіс Ціпрас погодився на співпрацю з експертною місією кредиторів і тим самим дав старт підготовці до розробки конкретних заходів, які забезпечать продовження допомоги Греції. "Ми поки не подолали всього шляху, але це - важливий етап", - заявив Ціпрас після саміту в четвер пізно ввечері, 12 лютого.

Читайте такожГреція шантажує Євросоюз кредитами Росії і КитаюПерше засідання експертної групи відбудеться в Брюсселі вже 13 лютого. Експерти вивчать, наскільки діюча програма допомоги Афінам сумісна з планами нового уряду Греції в сфері економіки. Ціпрас також запевнив, що його країна має намір знайти способи виконання третини узгоджених домовленостей з кредиторами.

Розрядку конфлікту забезпечила канцлер ФРН Ангела Меркель, давши зрозуміти про готовність ЄС до компромісу. Вона зазначила, що сила Європи полягає в її здатності йти на компроміси, додавши, що Німеччина теж готова до цього. Проте, Меркель підкреслила, що якщо Греція бажає продовження програми допомоги, то вона повинна якомога швидше подати відповідну заявку.

Глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер вітав пом'якшення позиції Ціпраса, який підкреслив, що "Греція нікого не шантажує, але не дасть шантажувати і себе".

Борг Греції складає 240 млрд євро.