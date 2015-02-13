Нова програма з МВФ знімає питання про можливий дефолт України - Яресько

Реалізація нової програми співпраці з ключовим кредитором – Міжнародним валютним фондом знімає питання про можливий дефолт України, країна як і раніше виконує усі взяті на себе зовнішні фінансові зобов'язання. Про це заявила в ефірі телеканалу CNN міністр фінансів України Наталія Яресько.

«Зараз для нас важливо стабілізувати економіку, відновити довіру до банківської системи, наростити резерви Національного банку і запевнити (інвесторів – УНІАН) у тому, що ми виконуємо свої зобов'язання, – сказала Яресько. – Україна і раніше виконувала свої поточні зобов'язання, однак з новим пакетом (від МВФ – УНІАН) це (питання дефолту – УНІАН) більше не питання».

При цьому Яресько підкреслила, що ризики виконання програми з МВФ, безперечно, є. «Ризики є завжди. І головний ризик – ситуація на сході України, – сказала Яресько. – Водночас програма реформ, узгоджена з МВФ, – це програма реформ уряду і президента. Це структурні реформи, які необхідні Україні. Їх непросто утілюватиме, і для цього нам буде потрібна підтримка парламенту і народу України».

Міністр фінансів також наголосила, що основні напрямки роботи – це в першу чергу боротьба з корупцією, проведення судової реформи, фіскальної реформи, скорочення витрат, насамперед на управлінський апарат. «Треба розуміти, що українці переживають економічний спад дев'ять кварталів поспіль, і тому питання, наприклад, жорсткої економії переживалися і раніше. Інша справа, що нам буде потрібно ще трохи терпіння і розуміння», – сказала Яресько.

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Як повідомляв УНІАН, 12 лютого уряд України і ключовий кредитор країни – Міжнародний валютний фонд узгодили меморандум нової програми співпраці терміном на 4 роки і обсягом фінансування 17,5 млрд дол. Голова МВФ Крістін Лагард заявила, що цей крок стане доленосним в економічному розвитку України, він вимагає жорстких реформ, але відкриє доступ до нових джерел фінансування, обсяг яких у найближчі 4 року може становити до 40 млрд дол.